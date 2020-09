Smalling, niente foto con il Manchester: vuole solo la Roma

ROMA - Niente foto per il Manchester, Chris Smalling vuole solo la Roma. Il difensore centrale quest'oggi non ha preso parte al servizio fotografico richiesto dall'emmiettente ufficiale del club: un'ulteriore indicazione della sua volontò di trasferirsi di nuovo alla Roma. Smalling sta infatti aspettando che i due club riescano a trovare un accordo per il suo trasferimento nella capitale a titolo definitivo. NIente servizio fotografico, niente sedute di squadra: il centrale si sta allenando da solo, cercando di mantenersi in forma per poter essere immediatamente a disposizione di Fonseca.

Zaniolo, il medico della Roma: “Non è una recidiva, ecco i tempo di recupero”