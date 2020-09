Fienga: “Ecco come i Friedkin creeranno una Roma competitiva”

ROMA - Il CEO della Roma Guido Fienga è intervenuto in conferenza stampa nella presentazione della nuova partership con l'azienda Tiscali.

Come procede la connessione con i Friedkin?

"Procede bene, anche se l’entrata del gruppo Friedkin è entrata in un timing particolare, cioè al centro di due stagioni senza soluzioni di continuità e con un mercato al centro. C’è tanto lavoro che stiamo cercando di fare seriamente in un momento con tante scadenze, come aumento di capitale e adempimenti finanziari. Stiamo lavorando tanto e seriamente, in maniera congiunta. Altrimenti non ce la faremo".

Questo accordo è segno di una strategia diversa col cambio di proprietà?

"È frutto della crescita della Roma. La nuova proprietà è entrata per far crescere anche di più la Roma. Contenti di avere Tiscali e faremo cose importanti insieme".

In ottica mercato, è diverso avere un proprietario come Friedkin rispetto a Pallotta?

"Sottolineo che dall’anno scorso abbiamo fatto una scelta di stabilizzare la rosa mantenendo i giocatori che più ci risultano congeniali al nostro progetto. Questa scelta con i Friedkin sarà rinforzata".

La futura strategia commerciale del club coinvolgerà qualcuna delle aziende del gruppo Friedkin?

"La strategia commerciale sarà sviluppata dal club. Cercheremo di sfruttare tutte le strategie con i partner del gruppo Friekdin".

Ci sono novità sul prossimo sponsor tecnico?

"Stiamo lavorando, prendendo in esame tutte le possibilità con i vari partner. La Roma è un brand decisamente più importante, visibile e di diffusione internazionale rispetto al primo accordo con la Nike. Siamo ottimisti che a qualsiasi decisione prenderemo creerà maggior valore di quanta ne ha creata all'epoca l'accordo precedente".

Nei piani della nuova proprietà quanto ci vorrà per costruire una Roma competitiva?

"Stiamo lavorando mettendo la massima serietà per costruire un progetto stabile e che ogni anno si migliori. Questo è l'impegno che vogliamo assumerci. Se ogni anno facciamo un po' meglio dell'anno prima sicuramente i risultati arrivano. Ci vuole serietà, stabilità di strategia, senza quindi mettere ogni volta in discussione tutto ma correggere, e investire ogni anno qualcosa nella giusta direzione. Facendo così sicuramente i risultati arriveranno".

La Roma era tra le società favorevoli all’ingresso delle “private equity”. C’è però già polemica per la divisione dei proventi. Cosa dobbiamo aspettarci?

"Dalla Roma potete aspettarvi il consueto impegno per gestire la distribuzione dei diritti. Siamo in un momento di cambiamento nella fruizione dei diritti, con il Covid non c’è il pubblico allo stadio. La Roma accoglie qualsiasi tipo di partner per garantire una crescita del prodotto".

Cosa possiamo augurare ai tifosi giallorossi?

"Di vincere più partite possibile. Di godersi la passione per la Roma nella maniera più sana, stare vicini alla squadra e finire il campionato con qualche sorriso in più".