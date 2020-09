Roma, stop per De Sciglio. I tifosi festeggiano: "Grazie Karsdorp!"

ROMA - La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un terzino per la fascia destra. Il dubbio del club è se puntare su Karsdorp, che vorrebbe rimanere per giocarsi le sue possibilità, e De Sciglio, offerto dalla Juve al di là della trattativa per Dzeko. I tifosi giallorossi invece hanno una grande certezza: no allo juventino. Non solo per la rivalità con la squadra torinese, ma perché non convinti delle qualità e dell'integrità fisica del terzino bianconero. Il grande problema dell’ultima stagione sono stati i numerosi infortuni che lo hanno bloccato senza mai dargli continuità. De Sciglio ha giocato solamente dodici partite tra campionato, Coppa Italia e Champions League, saltando ben ventisei gare per i problemi al bicipite femorale e agli adduttori. Condizioni fisiche che hanno fatto sollevare più di un dubbio a una parte della tifoseria romanista, perplessa visti i numerosi infortuni avuti a Trigoria negli ultimi anni.

"De Sciglio ha giocato bene soltanto al Milan - il commento di un tifoso -. Alla Juventus o è stato male o non ha giocato. Preferisco a questo punto tenere Karsdorp, risparmiare dieci milioni e cercare di valorizzare un giocatore che per il momento non abbiamo mai visto al 100%". La maggioranza dei romanisti sui social si schiera a favore dell'olandese, bocciando il terzino della Juve: "De Sciglio non è un acquisto per migliorare la rosa ma solo per aggiustare i conti e tappare un buco - dice un ascoltatore in una delle radio romane -. Stesso discorso vale per Karsdorp e la sua cessione al Genoa: ecco perché penso che alla fine si farà".

"Preferisco Karsdorp perché è più propositivo. Ho più di un dubbio sul terzino bianconero che non mi sembra adatto al 3-4-2-1 di Fonseca: è più difensivo, e anche lì ha le sue carenze". "De Sciglio è impiazzabile. è Il suo rapporto qualità-ingaggio non è sostenibile per le squadre", ammette uno juventino, seguito poi da un romanista: "La Roma non può permettersi di dare tre milioni di euro a un giocatore che ha passato la scorsa stagione in infermeria. Sarebbe un grave errore, a questo punto punterei su Karsdorp oppure su un altro giovane". Lo stop legato alla volontà di Karsdorp di rimanere in giallorosso ha anche scatenato le ironie sui social: "Insomma, la Juventus non riesce a vendere neanche De Sciglio per colpa di un giocatore che per tre anni è stato fermo per infortuni?", posta un tifoso. Poi il messaggio rivolto all'olandese: "Grazie Rick, hai dimostrato di essere un grande romanista bloccando l'arrivo di De Sciglo", "Diamogli la numero dieci e la fascia da capitano, ha fatto una cosa da grande tifoso!". Chiusura sul tweet di Matteo, che scherza con il bianconero: "De Sciglio, attaccati al Karsdorp!".

