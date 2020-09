Stadio Roma, Raggi: "Entro Natale in aula per l'ok"

ROMA - "Lo Stadio della Roma? È molto semplice, il Pd non vuole lo stadio, io credo invece che sia giusto portarlo avanti perché ho fatto fare degli accertamenti e dei controlli su tutti gli atti amministrativi e non ci sono irregolarità". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, in merito delle polemiche sollevata ieri dalla contrarietà all'impianto espressa dal capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi. "Il procedimento va avanti, arriverà entro Natale in aula e li sarà approvato", ha aggiunto la sindaca a margine di un evento all'Acquacetosa.

Friedkin, strategia per lo stadio