Longo verso l'addio alla Roma: su di lui c'è anche il Verona

ROMA - Il Verona del presidente Setti sarebbe interessato a Pantaleo Longo. Il segretario generale della Roma, che oggi ha rassegnato le dimissioni dopo il caso Diawara che ha decretato la sconfitta per 3-0 a tavolino, avrebbe ricevuto un'offerta di lavoro dal club veneto già da diverse settimane, con l'ok da parte dell'ex Torino per l'inizio di una nuova avventura dopo l'addio al diesse Gianluca Petrachi. Naturalmente la bufera scoppiata ieri riguardo l'errore nella lista consegnata dalla Roma alla Lega, che ha portato alla sconfitta nella prima gara di campionato, non ha nulla a che vedere con l'interessamento del Verona per Longo. Il suo passaggio in gialloblù potrebbe essere facilitato dalle dimissioni rassegnate in giornata visto che prima la Roma e il dirigente non avrebbero trovato un accordo sulla buonuscita.

