Totti, il ritorno è sempre più vicino: e sbuca a sorpresa su Roma TV

ROMA - Il ritorno di Francesco Totti alla Roma è sempre più vicino. Ieri sono arrivate le dichiarazioni dell'ex capitano gialloorosso "Alla Roma farò delle cose carine... Ormai lo sanno tutti", oggi invece è addirittura comparso su Roma TV, l'emittente ufficiale del club giallorosso. Non un vero e proprio invito: l'ex capitano giallorosso è sbucato nell'inquadratura dell'amico Vincent Candela, che era intervenuto via Skype sull'emittente, regalando sorrisi e speranze ai tifosi giallorossi. È vero che è stata una vera e propria sorpresa per tutti, non per Totti che probabilmente è volutamente entrato nell'inquadratura per lanciare un segnare forte e chiaro ai Friedkin.

Friedkin furioso, Roma da ricostruire: il ritorno di Totti

