Roma, per l'attacco Fonseca rivuole Kalinic

ROMA - Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, il tempo stringe e Paulo Fonseca sta pressando la Roma per avere a disposizione almeno altre due pedine in più per rinforzare quei ruoli al momento più fragili. La priorità è il difensore centrale: il tecnico portoghese è stato messo al corrente dei problemi per arrivare a Chris Smalling ma sta comunque chiedendo a Fienga di aspettare gli ultimi giorni di mercato per provare un ultimo assalto. Il Manchester United continua a chiedere venti milioni, la Roma al momento è disposta a spenderne soltanto dodici e studia altri profili. Il primo è quello di Marcao, ventiquattrenne del Galatasaray: il centrale per una cifra vicina ai tredici milioni può lasciare Istanbul e approdare a Trigoria. Fonseca ha dato il suo ok alla trattativa per il brasiliano (pur aspettando Smalling), ma anche per Vida che costa meno ma ha trentuno anni. Roma e Besiktas stanno parlando del croato che un anno e mezzo fa aveva rifiutato la proposta del club giallorosso (e dell’Inter) per rimanere in Turchia: stavolta la trattativa con sette milioni si può chiudere. Detto che la Juventus ha offerto nuovamente Rugani ma non rientra nei piani della Roma, Smalling sta continuando a chiedere la cessione ed è in continuo contato con il club capitolino. Il Manchester non molla la presa e ieri il tecnico Solskjaer in conferenza stampa ha addirittura paventato l’ipotesi di tenerlo in rosa qualora non dovesse arrivare l’off erta adatta.

L’attaccante

La sensazione è che il capitolo difensore centrale si chiuderà negli ultimi giorni di mercato, mentre quello legato al vice Dzeko può arrivare presto all’epilogo. La Roma ha puntato con forza su Borja Mayoral, ventitreenne spagnolo del Real Madrid. Il giocatore ha già detto sì alla destinazione giallorossa (dove troverebbe bel altri quattro connazionali), i due club lavorano per trovare la formula per il trasferimento. [...]

