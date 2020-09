Totti compie 44 anni. Gli auguri della Roma, aspettando il messaggio di Friedkin

ROMA - Francesco Totti compie 44 anni. Il mondo social giallorosso è assediato dai tifosi per gli auguri allo storico capitano della Roma, campione riconosciuto e tra le ultime vere bandiere della Serie A e non solo. Tantissimi messaggi di auguri per Totti, in primis quello della Roma: "Buon compleanno Francesco", con due cuori giallorossi sopra il collage di tante foto con la maglia della squadra che ha rappresentato per oltre trent'anni. Poi profili della Nazionale Italiana – con tanto di video celebrativo – e del Coni: “Compie 44 anni l’iconico Campione del Mondo che in Nazionale vanta 58 presenze e 9 reti. I suoi passaggi, assist e gol hanno stupito tutti gli appassionati di calcio“.

E chissà che non possa arrivare anche da Trigoria un messaggio di auguri ma anche di appuntamento con i Friedkin. Una speranza dei tifosi, ma anche dello stesso Totti che però ha ribadito di non avere fretta per il suo ritorno in giallorosso. Per i vertici aziendali è sempre più insistente l’indiscrezione del suo ritorno. Potrebbe essere nominato vicepresidente al posto di Baldissoni, oppure direttore dell’area tecnica. Il famoso caffè con i Friedkin ancora non c’è stato ma i contatti con Fienga sono frequenti, anche per parlare dei tanti giovani che la Roma ha affidato alla scuderia del grande ex. È solo una questione di tempo.