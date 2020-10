Roma, Dan e Ryan Friedkin non si perdono una gara: volano a Udine

ROMA - Dan e Ryan Friedkin non si perdono una partita della loro Roma. Il presidente giallorosso e suo figlio questo pomeriggio alle 13.30 hanno preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per raggiungere il Friuli Venezia Giulia. I due statunitensi sbarcheranno all'aeroporto di Trieste per poi spostarsi in auto a Udine (a circa 50 minuti di distanza) dove questa sera la Roma affronterà i bianconeri di Gotti.

Dopo la trasferta a Verona e la gara casalinga all'Olimpico contro la Juventus, Dan e Ryan Friedkin sono pronti per la terza gara di campionato, sperando finalmente di poter assistere alla vittoria dei giallorossi e ai primi tre punti della loro presidenza.

