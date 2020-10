Zubiria su Smalling: "La Roma ha fatto tutto il possibile"

ROMA - Il dirigente della Roma Manolo Zubiria ha rilasciato alcunie dichiarazioni ai microfoni di Dazn parlando anche delle difficoltà ad arrivare alla chiusura della trattativa con il Manchester per Chris Smalling: “La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile per il club. Ma il mercato chiude lunedì...”. Spazio poi a un commento sui Friedkin: "Tutti i giorni sono coinvolti con la parte sportiva, incoraggiano la squadra, hanno tantissima voglia di vincere, sono rimasti con la voglia di tre punti dopo la partita con la Juventus e una grande prestazione. Oggi siamo venuti solo per vincere".

Udinese-Roma LIVE

Sul neo acqisto Borja Mayoral: "Siamo contentissimi di averlo con noi, fin dall’inizio diceva di volere solo la Roma. Ha avuto la possibilità di restare al Real Madrid, quindi questo dice molto della sua personalità. E’ venuto con tantissima voglia, ha trovato compagni che già conosceva e gli hanno parlato molto bene della Roma, non vede l’ora di entrare in campo".