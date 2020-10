Roma, Spinazzola: "Bene i tre punti ma dobbiamo essere più concreti"

ROMA - La Roma trova i primi tre punti del suo campionato grazie alla vittoria per uno a zero contro l'Udinese. Decisiva la splendida rete di Pedro, ma anche le parate di Mirante sugli avversari bianconeri. Al termine del match il terzino Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare il risultato:

Si sente sicuro sul discorso contagi?

"Noi siamo controllati e se ci dicono che siamo tutti negativi dobbiamo essere sicuri. Ci affidiamo alla società, e noi siamo sempre attenti. Cerchiamo di stare attenti, anche le nostre famiglie. Passeremo anche questa".

Contributo in fase offensiva e difensiva.

"Dopo i tre punti persi con la Juve è arrivata la vittoria. Abbiamo sofferto contro Lasagna e Okaka, Kevin è molto veloce. L'Udinese ha qualità in mezzo al campo e ci siamo allungati anche un po'. Però sono arrivati tre punti importantissimi".

Vedremo una Roma diversa con una condizione fisica diversa?

"Siamo a un buon livello, dobbiamo migliorare in fase offensiva e concretizzare di più. Dobbiamo concludere con più cattiveria".

Le piacerebbe concludere di più verso la porta?

"Il mister me lo chiede sempre, anche durante l'intervallo.Devo migliorare perché non ho molti gol alla spalle, devo essere più cattivo e seguire sempre l'azione".

Dopo il gennaio scorso è migliorato?

"Fisicamente sto bene, durante il lockdown ho lavorato tantissimo e sulle mie mancanze fisiche".

