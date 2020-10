Kluivert: "Il Lipsia è un club ambizioso è il posto giusto per me"

ROMA - Justin Kluivert ha lasciaato la Roma negli ultimi giorni di mercato per approdare al Lipsia in prestito. L'attaccante dal ritiro dell'Olanda ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento: "Ho imparato molto alla Roma, sono migliorato come giocatore. È vero, sono stato vicino al Lipsia due anni fa, abbiamo avuto una buona chiacchierata così come cono la Roma. Alla fine ho scelto andare in Italia ma ora sono qui e sono molto felice. E sono pronto a dare il 100% per il Lipsia. Possiamo ottenere ottimi risultati insieme, il Lipsia è un club molto ambizioso e solo sono anche io. Ci sono tanti buoni giocatori qui, questo per me è il club ideale".

