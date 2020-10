Roma, penitenza in allenamento: Smalling e Veretout presi a pallonate!

ROMA - Clima sereno a Trigoria, la Roma prova dei nazionali si allena per prepararsi alla sfida del 18 ottobre contro il Benevento. Dopo il consueto allenamento atletico e tattico, il gruppo è stato doviso in due squadre per una partitella a campo ridotto. Ha avuto la peggio la formazione capitanata da Veretout (Mirante, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Peres) che è stata costretta a una penitenza. Il team di Villar (Pau Lopez, Fazio, Pedro, Perez, Borja Mayoral) ha calciato una serie di palloni verso la porta dove erano posizionati gli sfortunati compagni.

