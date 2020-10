Roma, Kumbulla: "Miglioro marcando Dzeko. Impressionato dai Friedkin"

ROMA - La distorsione al ginocchio rimediata da Chris Smalling costringerà Kumbulla agli straordinari. Il difensore avrebbe dovuto riposare contro il Benevento visto anche il doppio impegno con la sua Albania che non gli ha permesso di recuperare le energie, ma con il ko del suo collega è pronto a scendere in campo anche domenica sera all'Olimpico. Kumbulla questo pomeriggio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport per raccontare le sue prime settimane in giallorosso: "Il clima nello spogliatoio è positivo, siamo uniti, è bello si scherza e si ride, ma ci sono ovviamente anche i momenti di serietà. I Friedkin? Sono sempre qui, li vediamo quasi tutti i giorni. Mi hanno fatto una buonissima impressione”.

Roma, Smalling out: salta il Benevento

Come è marcare Dzeko in allenamento?

"È difficile marcare Dzeko in allenamento, ma questo mi aiuta a migliorare. Avere giocatori come lui da marcare ogni giorno non può che farmi migliorare".

Come ha visto Dzeko in questi giorni?

"L’ho visto molto bene, si allena al massimo. È un grande esempio per tutti noi. Si allena al massimo e sono sicuro che già da domenica e nelle prossime partite farà benissimo".