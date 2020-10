Fonseca: "Lottiamo per la Champions. Florenzi? Io lo avrei tenuto"

ROMA - Riprende il campionato, la Roma domani sera all'Olimpico affronterà il Benevento di Filippo Inzaghi per cercare la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione. Da domani fino all'8 novembre sarà un vero e proprio tour de force per i giallorossi che scenderanno in campo sette volte nel giro di ventidue giorni. Il tecnico Paulo Fonseca questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro il Benevento.

Il suo progetto su Pellegrini?

"Lorenzo può giocare in diverse posizioni. Contro il Verona ha giocato come in Nazionale. Può fare l'esterno, il trequartista e il mediano: ha giocato bene in queste prime tra gare di campionato. Non c'è nessun dubbio che Pellegrini sia molto importante per noi. In questo sistema può giocare come mediano, come mezzala e in diverse posizioni".

Florenzi è andato al Psg e sta giocando bene. Con questo sistema è stata una leggerezza mandarlo via?

"Io lo avrei voluto, poteva essere utile. Ho parlato con lui, ma Florenzi ha deciso di andare a giocare al Psg e lo capisco. Era mia intenzione trattenerlo, poteva essere utile".

Il suo rapporto con Dzeko?

"Non c'è alcun problema con Dzeko, abbiamo un'ottima relazione. Non c'è nessun problema, è motivato".

Mirante titolare del campionato e Pau Lopez per le coppe?

"Mirante sarà titolare domani, vedremo dopo".

È un problema non avere un direttore sportivo?

"La società sta cercando un direttore sportivo, ne abbiamo bisogno. È importante averlo a Trigoria".

Con questa rosa la Roma è inferiore a Lazio, Milan e Napoli?

"Nessun allenatore è mai soddisfatto. Noi vogliamo sempre di più. Non ho mai detto che non possiamo lottare contro queste squadra, il contrario: vogliamo lottare per la Champions League".

Fazio e Jesus saranno di nuovo parte della causa?

"Si stanno allenando, poi la decisione è mia: decido in funzione della partita e dei nostri bisogni".

Dzeko e Borja Mayoral insieme?

"Può succedere in partita, in questo momento è difficile dal primo minuto. Adesso la squadra sta lavorando con un altro sistema".

Villar può trovare spazio da trequartista?

"Villar può giocare titolare, sta imparando molto. È difficile per lui giocare nella posizione di Pedro, più come mediano. Potrà giocare molte partite in questa stagione".

Il Benevento?

"È una bellissima squadra, ho visto queste tre partite e sono coraggiosi, con un allenatore molto bravo. Arrivano qui con fiducia, hanno perso solo con l'Inter. Hanno giocatori forti e d'esperienza: sarà una partita difficile".

La gestione della rosa?

"Sarà importante la gestione della rosa con tante partite ravvicinate".

