Roma, Carles Perez: “Il gol alla Messi? Ho imparato da lui”

ROMA - Seconda vittoria consecutiva, la Roma questa sera ha battuto il Benevento 5 a 2 grazie alla doppietta di Dzeko e ai gol di Pedro, Veretout e Carles Perez. Seconda vittoria consecutiva per la squadra giallorossa, sotto gli occhi del presidente Friedkin presente sugli spalti dell'Olimpico. Al termine del match Carles Perez è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive. "È stato un bel gol - ha dichiarato a Roma Tv -. Sono molto contento, qualcosa ho imparato anche da Messi osservandolo in allenamento: è il migliore al mondo, sono felice di aver imparato qualcosa da lui".

Pedro ti ha fatto i complimenti per esserti fatto trovare subito pronto

"E’ onore che uno come lui pensi questo di me. Sono a disposizione della squadra quando il mister ne ha bisogno, sono qui per aiutare".

Uno come Pedro ti stimola a cercare di trovare più spazio?

"Tutti vorrebbero giocare sempre. Io sono consapevole di chi ho davanti ma anche dei miei mezzi: sta a me sfruttare le occasioni che mi darà il mister, ci tengo che ci sia una concorrenza leale all’interno dello spogliatoio".

