Roma, i Friedkin partono per Berna: l'aereo lo guida Dan!

ROMA - Cinque partite su cinque, per i Friedkin è un vero e proprio record se paragonato a Pallotta. Questa mattina alle 9 Dan e Ryan sono partiti dall'aeroporto privato di Ciampino per Berna, dove questa sera la Roma affronterà lo Young Boys nella prima gara del girone di Europa League. I Friedkin fin qui non si sono persi una partita della squadra acquistata lo scorso 17 agosto: tre trasferte (Verona, Udine e Berna) e due gare in casa (Juventus e Benevento).

Insieme al Ceo della Roma Guido Fienga, i Friedkin hanno preso un volo privato da Ciampino per raggiungere Berna, dove probabilmente avranno un incontro con la dirigenza dello Young Boys. La grande particolarità dello spostamento dei Friedkin è che sarà Dan a pilotare l'aereo: il texano (di origini californiane) possiede la licenza da pilota oltre una propria collezione di aerei che ha pilotatoanche in alcuni film da lui prodotti.

