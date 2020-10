Roma, Emenalo più vicino: ecco chi è il talent scout che piace ai Friedkin

Un incontro londinese, una sensazione: Michael Emenalo è salito nella classifica di gradimento dei Friedkin per un ruolo dirigenziale nella Roma. Ad alcuni amici ha raccontato che l’ultimo contatto con la proprietà è stato proficuo, preannunciando novità a breve.

La strategia

La cautela, evidentemente, è determinata dall’evoluzione del Covid. Ma l’orientamento sembra chiaro: la Roma prenderà una figura in stile Emenalo per affidargli il ruolo di capo scout, a prescindere dalla qualifica ufficiale di direttore sportivo, inserendo nell’organigramma anche un supervisore tecnico, che possa affiancare i vertici aziendali nelle trattative di mercato (e non solo). Per questo i Friedkin, su consiglio degli amici del fondo Elliott che guidano il Milan, avevano sondato Zvonimir Boban.

Il profilo

Emenalo non è un negoziatore, ma uno scopritore di talenti. Nel Chelsea, per esempio, segnalava giocatori agli allenatori, che in Inghilterra pesano molto sulle scelte, e all’amministratrice Marina Granovskaia. La storia lo descrive molto abile a pescare nei campionati minori, soprattutto in Europa. La paternità degli acquisti dei giovanissimi Salah (comprato per 15 milioni dal Basilea) e De Bruyne (pagato 8 milioni al Genk) per esempio è sua. E nel Monaco ha incrociato Luis Campos, che a sua volta è stato cercato dalla Roma. Non è escluso che sia stato proprio Campos, che non vuole lasciare la residenza a Montecarlo, a “raccomandare” Emenalo a Ryan Friedkin, il più determinato verso questa soluzione. polivalente. Nel corso della sua carriera Emenalo, che è stato difensore della nazionale nigeriana, ha accumulato molte esperienze, compresa quella di allenatore in seconda. Coinvolto da Avram Grant, che lo aveva conosciuto da giocatore al Maccabi Tel Aviv, al Chelsea ha lavorato anche come vice di Carlo Ancelotti.