Roma in rosso, Friedkin corre ai ripari: alzato l'aumento di capitale a 210 milioni

ROMA - I Friedkin alzano la posta con l'obiettivo di risanare le casse della Roma. Quest'oggi si è riunioto il Cda della Roma che ha stabililto di alzare l'aumento di capitale, passando dai 150 milioni inizialmente stabiliti fino a 210 milioni di euro con proroga fino a dicembre 2021 (quindi un anno in più rispetto alla scadenza fissata a questo dicembre). Sessanta milioni in più quindi per le casse giallorosse (15 milioni già immessi dal presidente giallorosso sottoform di finanziamento in conto di aumento di capitale) che serviranno per atturare la "strategia complessiva volta al ripristino di una situazione economica e finanziaria dell’Emittente adeguata al raggiungimento dei suoi obiettivi".

La nuova proprietà sta quindi cercando di risanare le casse del club che - come riportato nel comunicato sull'approvazione del bilancio a giugno 2020 - aveva ricavato nell'ultimo anno solamente 141 milioni di euro, dovuti ovviamente all'emergenza Coronavirus (botteghino e sponsor) e alla mancata partecipazione dalla Champions League e alle mancate cessioni di determinati giocatori. Perdita dell'esercizio da 204 milioni, noventuno milioni in meno di ricavi rispetto al bilancio chiuso al 30 giugno 2019.

Questo il comunicato sulla richiesta dell'aumento di capitale.

In data odierna, assieme all’approvazione del risultato di bilancio con una perdita consolidata pari a Euro 204 milioni al 30 giugno 2020, l’Emittente ha comunicato al mercato la decisione del Consiglio di Amministrazione di sottoporre alla prossima Assemblea dei soci – convocata per il 9 dicembre 2020, in prima convocazione, e per il 10 dicembre 2020, in seconda convocazione – la proposta di (i) aumentare fino a Euro 210.000.000 l’importo massimo dell’Aumento di Capitale in opzione deliberato dall’assemblea dei soci del 28 ottobre 2019, in funzione delle nuove esigenze di rafforzamento patrimoniale della Società; e (ii) prorogare fino al 31 dicembre 2021 il termine finale per l’esecuzione di detto Aumento di Capitale.

L’Offerente concorda con la predetta proposta, che fa parte di una strategia complessiva volta al ripristino di una situazione economica e finanziaria dell’Emittente adeguata al raggiungimento dei suoi obiettivi. In linea con quanto evidenziato nel Documento di Offerta, tali obiettivi, con il supporto dell’Offerente, sarebbero certamente agevolati ove, ad esito dell’Offerta, si conseguisse il Delisting della AS Roma, che consentirebbe di dedicare tutte le risorse finanziarie al core business della società. Roma, Emenalo più vicino: ecco chi è il talent scout che piace ai Friedkin Inoltre, rispetto a quanto indicato nel Documento di Offerta (cfr. Paragrafi A.5, A.13.2, B.3.2, E.5) si segnala che, a seguito dell’approvazione delle modifiche all’Aumento di Capitale sopra indicate: (i) gli azionisti dell’Emittente non aderenti all’Offerta potrebbero subire un maggiore impatto diluitivo qualora decidessero di non sottoscrivere la propria quota dell’Aumento di Capitale; e in ogni caso (ii) l’ammontare per ciascuna azione della AS Roma, in termini monetari, necessario a mantenere inalterata la propria quota percentuale nel capitale sociale dell’Emittente anche a seguito del completamento