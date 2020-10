Roma, Fonseca: "Peccato, volevo vincere. Giacomelli? Errori sui due rigori"

ROMA - Una partita spettacolare a San Siro tra Milan e Roma che si è conclusa con un pirotecnico 3 a 3. La squadra di Paulo Fonseca è riuscita per tre volte a riprendere il risultato con i gol di Dzeko, Veretout e Kumbulla. Al termine del match il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per analizzare il pari.

Cosa si porta a casa di bello?

"Abbiamo fatto tre gol, meno bello i gol presi. È stata una partita molto equilibrata. Abbiamo preso un gol nei primi minuti, poi abbiamo reagito bene, con coraggio e quallità. Abbiamo sbagliato le ultime decisioni".

Tabellino Milan-Roma 3-3

È un passo in avanti? I due rigori concessi da Giacomelli?

"Non devo commentare, tutti noi abbiamo momenti in cui sbagliamo. Se ha sbagliato lo ha fatto per entrambe le squadre. Un Passo avanti? Prima della partita volevo vincere, ma è un risultato positivo visto che siamo passati in svantaggio tre volte".

Oggi ha invertito le posizioni dei centrali, con Mancini centrale e Ibanez esterno.

"Ibrahimovic è un attaccante molto centrale, Leao invece è veloce e attacca la profondità. Nelle posizioni di uno contro uno è veloce e Ibanez poteva contrastarlo".

Il valore della Roma?

"Vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Il nostro pensiero è solo sulla prossima partita. Adesso abbiamo il Cska, la squadra sta migliorando ed è in fiducia. Siamo ambiziosi, ma pensiamo partita per partita".

Quante squadre più forti ci sono della Roma?

"Se parliamo di investimento ci sono due squadre sopra a tutti, ma dobbiamo essere comunque ambiziosi".

