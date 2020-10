Roma, Kumbulla: "Errore sul gol di Ibra ma poi ho rimediato"

ROMA - Una partita spettacolare a San Siro tra Milan e Roma che si è conclusa con un pirotecnico 3 a 3. La squadra di Paulo Fonseca è riuscita per tre volte a riprendere il risultato con i gol di Dzeko, Veretout e Kumbulla. Al termine del match Kumbulla è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per analizzare il pari.

Il gol del pari.

"Le palle che vengono dentro l'area sono molto interessanti ed è più semplice segnare da calcio d'angolo".

Tabellino Milan-Roma 3-3

Il suo processo di crescita?

"Posso migliorare molto e in tutto. Ho fatto un errore che avrei potuto evitare ma poi ho rimediato segnando. Mi sto integrando bene grazie ai miei compagni".

Il fiuto per il gol ce l'ha sempre avuto?

"Ho sempre avuto il vizio del gol, anche se negli ultimi anni ho faticato un po' di più".

Come è cambiata la sua vita? Fino a due anni fa non giocava in Serie A.

"La mia vita ha preso un'accelerazione evidente, grazie al Verona che mi ha dato fiducia. Quest'anno sono migliorato tantissimo e adesso alla Roma spero di aiutare la squadra".

