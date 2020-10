Smalling: "Roma, delusi per il pari. Ci è mancata energia"

ROMA - La Roma non va oltre lo zero a zero contro il Cska Sofia nel secondo turno del girone di Europa League. Ampio turnover per i giallorossi, ma anche con l'ingresso dei titolari la squadra di Paulo Fonseca non è riuscita a trovare il gol vittoria. Al termine del match Chris Smalling è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive per commentare la prestazione: "Sono felice di essere di nuovo qui, sono soddisfatto non vedevo l’ora di tornare in campo. È un piacere essere di nuovo con la squadra, deluso per non aver preso i tre punti".

È stata una partita difficile, qual è stata la difficoltà principale?

"Non abbiamo messo energia e fatto girare il pallone nel primo tempo. Meglio nel secondo, abbiamo messo più energia e si è visto".

Come stai fisicamente?

"Bene, nei 60′ ho cercato di aiutare la squadra. Sto riprendendo la forma, non mi sento benissimo ma credo che tornerò presto al top".

