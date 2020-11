Smalling: "Super Roma, grande carattere". I tifosi: "Con te un'altra squadra"

ROMA - Seconda partita della sua stagione, Chris Smalling si è già ripreso la Roma. Con il centrale ex Manchester United la squadra giallorossa ha trovato il secondo clean sheet consecutivo (il terzo stagionale): "Non è un caso - ha dichiarato Fonseca post Fiorentina -. Serviva la sua esperienza per i giovani centrali che abbiamo in rosa". Insomma, la qualità di Smalling è necessaria alla Roma, ma anche la sua esperienza: "Tre punti importanti, grande atteggiamento e grande carattere dimostrato da tutta la squadra. Ora giovedì si riparte", il post pubblicato da "Smaldini", come lo soprannominato i tifosi.

I romanisti sono pazzi di Smalling, punto di riferimento della nuova Roma dei Freidkin: "Con lui è tutt'altra Roma, sia per qualità sia per esperienza", un post sui social. E ancora: "È straordinario, un vero muro. Sono pazzo di te Chris, meno male ti hanno ripreso". "Ci sei mancato nelle prime partite, sei una colonna di questa Roma. Con te possiamo raggiungere un trofeo". Tifosi pazzi di Smalling, il difensore è pazzo per la Roma. Un binomio vincente.

