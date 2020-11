Totti positivo, il messaggio della Raggi: "Guarisci presto Francesco"

ROMA - Francesco Totti e Ilary Blasi sono risultati positivi al Coronavirus. La notizia del contagio della bandiera giallorossa ha fatto in pochi minuti il giro del mondo, finenendo nelle home page dei principali portali sportivi (e non solo) del pianeta. L'ex capitano giallorosso ha ancora qualche linea di febbre e sta rispettando il periodo di isolamento insieme a sua moglie dopo il tampone che ha confermato la positività. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha voluto mandare a Totti un messaggio di augurio di pronta guarigione: "Un abbraccio a Francesco Totti, risultato positivo al Covid. Auguri per una pronta e rapida ripresa", il twett della prima cittadina.

