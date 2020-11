Roma, Fonseca: "Covid, sono preoccupato per la sosta delle nazionali"

ROMA - Terza gara di Europa League, domani sera alle 18.55 la Roma di Paulo Fonseca affronterà all'Olimpico il Cluj di Petrescu, club attualmente primo a pari punti (4) con i giallorossi nel girone A. Il tecnico portoghese questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro i rumeni.

Pedro ha avuto un grande impatto nel campionato italiano. Domani giocherà?

"Mi aspettavo questo impatto e quello che sta facendo. Quando l'ho scelto sapevo che sarebbe potuto diventare un gioocatore importante per la squadra, non sono sorpreso del suo rendimento, è un professionista esemplare. Vedremo domani se giocherà. Ha giocato quasi tutte le partite ma dobbiamo fare questa gestione tra lui e Mkhitaryan. Potrà giocare domani, vediamo se dall'inizio".

Federazioni e Uefa avrebbero dovuto organizzare o studiare un piano diverso per la Nations League? È preoccupato per la prossima sosta?

"Sì, sono preoccupato per la sosta delle Nazionali. Qui a Roma siamo molto rigorosi, effettuiamo test quasi tutti i giorni. In Nazionale si fa lo stesso ma sono preoccupato perché si incontrano giocatori di diversi Paesi. Speriamo che non accada nulla".

Il rendimento di Borja Mayoral crescerebbe se giocasse nella squadra di campionato e non di coppa?

"Per è importante far giocare tutti i giocatori. È una scelta mia per ogni partita, la cosa più importante è farlo giocare perché ha bisogno di adattarsi alle nostre tattiche e al campionato".

Pastore quando potrà tornare in campo? Quando rientrano Diawara e Calafiori?

"Javier tornerà, vedremo come sta e che tipo di lavoro dovrà fare in questo momento. La cosa più importante è che ritorni. Aspettiamo Diawara e Calafiori per farli presto lavorare con noi".

Continuerà con il turnover massiccio?

"Per me l'importante è scegliere i migliori giocatori per le prossime partita, e così ho fatto anche per domani facendo attenzione alla condizione dei calciatori e alla prossima gara".

Fazio e Juan Jesus?

"Sono stanno allenando bene e sono disponibili, vediamo se domani giocheranno".

È l'occasione giusta per vedere Mayoral e Dzeko?

"Vediamo domani".

Smalling è pronto per giocare tre partite consecutive?

"Smalling non giocherà all'inizio domani. È molto fare tre partite in questo momento, non possiamo dimenticare che non ha svolto la preparazione con la squadra. È meglio non giocare all'inizio domani".

È il Cluj la squadra più temibile del girone?

"È una squadra molto forte, è aggressiva sulle seconde palle. La scorsa stagione è stata nel gruppo della Lazio e non ha perso contro il Siviglia che ha vinto l'Europa League. Non perde da quindici partite ed è una squadra fortissima da affrontare".

