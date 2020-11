ROMA - Paulo Fonseca ha deciso la formazione della Roma che affronterà il Cluj giovedì allo stadio Olimpico per la terza giornata di Europa League: oltre a Smalling, che l'allenatore preferisce gestire dopo due partite consecutive, riposeranno Dzeko e Pedro.

In attacco, nel 3-4-1-2, giocheranno Mkhitaryan e Borja Mayoral. In difesa è scontato il rientro di Kumbulla, probabilmente proprio come centrale al posto di Smalling.