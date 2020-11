Roma, il ricordo per Gigi Proietti: video sui maxi schermi e lutto al braccio

ROMA - Un video per celebrare l'amore di Gigi Proietti per Roma e per la Roma. Così il club giallorosso ha deciso di ricordare l'attore romano e romanista scomparso lo scorso 2 novembre nel giorno del suo ottantesimo compleanno. Sui maxi schermi dell'Olimpico a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Cluj è andato in onda un video che ritraeva Proietti raccontare la sua passione per i colori giallorossi, oltre ovviamente all'amore immenso per la città capitolina. La Roma, questa mattina presente con Bruno Conti ai funerali nella Chiesa degli Artisti, ha giocato il match di Europa League con il lutto al braccio.

Funerali Gigi Proietti, il saluto di Roma