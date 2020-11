Roma, Milanese: “Esordio emozionante, non ho parole. Stanotte non dormirò”

ROMA - Una passeggiata all'Olimpico. La Roma di Paulo Fonseca ha battuto 5 a 0 il Cluj di Petrascu in un match dominato dai giallorossi. I gol di Mkhitaryan, Ibanez, la doppietta di Borja Mayoral e Pedro hanno concesso alla squadra una partita tranquilla e ben gestita. Al termine del match Milanese, al suo esordio con la prima squadra, è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Non ho parole per descrivere l’emozione, è stato bellissimo - ha dichiarato a Roma Tv -. All’inizio non ci credevo, poi mi sono accorto che era tutto vero".

Roma, il ricordo per Gigi Proietti: video sui maxi schermi e lutto al braccio

Cosa ti ha detto il mister?

"Di giocare tranquillo, mi ha dato dei consigli e mi ha detto di far girare la palla. Mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so fare".

Ci hai provato a segnare…

"Un po’ sfortunato, ma alla fine è andata bene".

Funerali Gigi Proietti, il saluto di Roma

Ora pensiamo al futuro, in attesa di altre occasioni in prima squadra…

"Lo spero, continuerò ad allenarmi come ho sempre fatto aspettando un’altra occasione".

Riuscirai a dormire questa sera?

"No, non credo…"

Petrachi-Roma, prima udienza per il maxi risarcimento: i retroscena