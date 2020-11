Roma, Dzeko positivo al Coronavirus: salterà il Genoa e la nazionale

ROMA - Tegola in casa Roma, Edin Dzeko è risultato positivo al Coronavirus. A rivelarlo lo stesso attaccante sui social: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi". È il settimo caso di positività in casa Roma, dopo Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Kluivert, Calafiori e Diawara.

Dzeko sarà costretto quindi a saltare la gara di domenica pomeriggio a Marassi contro il Genoa, ma anche gli impegni della sua Bosnia durante la sosta per le nazionali, dal 9 al 22 novembre. Il giocatore è naturalmente in isolamento: ci resterà per dieci giorni, poi dovrà sottoporsi a un nuovo tampone. Se darà esito negativo potrà tornare normalmente in campo, altrimenti dovrà tornare nuovamente in isolamento. Nel frattempo non scatterà nuovamente la bolla a Trigoria, ma i giocatori dovranno rispettare il protocollo Asl: lavoro e casa.

