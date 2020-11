Roma, positivo il giovane Boer: è a Genova con la prima squadra

ROMA - Altro caso nel giro di tre giorni, dopo Dzeko anche il giovane Pietro Boer, della Primavera di De Rossi, è risultato positivo al Coronavirus: "Ciao a tutti, purtroppo anche io sono positivo al Covid-19. Fortunatamente non accuso sintomi particolari, mi sento bene ma dovrò rispettare il periodo di quarantena: spero di tornare in campo il prima possibile, nel frattempo forza Roma", ha scritto il portiere sui social. Il ragazzo si trova in Liguria insieme alla prima squadra che alle 15 affronterà il Genova.

Quest'oggi a mezzanotte tutti i giocatori sono stati sottoposti al tampone (come da protocollo nel giorno della gara): ad eccezione di Boer, tutti sono risultati negativi e quindi a disposizione di Fonseca. Solo Tommaso Milanese non potrà rispondere alla convocazione del tecnico perché ha dormito nella stessa stanza di Boer e dovrà tornare nella Capitale.

