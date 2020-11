Ansia Roma: Pellegrini, Fazio e un altro giocatore sono positivi

ROMA - Aumentano i contagi nella Roma. Dopo Edin Dzeko e del giovane Pietro Boer (a Genova con la prima squadra domenica scorsa), oggi sono risultati positivi anche Lorenzo Pellegrini, Federico Fazio e un altro membro della prima squadra. Il centrocampista, il difensore centrale e l'altro giocatore sono entrati immediatamente in isolamento: cresce l'ansia a Trigoria perché Pellegrini era in campo contro il Genoa e il difensore centrale in panchina: tutti e tre erano risultati negativi al tampone effettuato alla mezzanotte del giorno del match. Nuovi test saranno effettuati in giornata a Trigoria, anche per questo è sempre più remota l'ipotesi che i giocatori potranno lasciare la Capitale per aggregarsi ai vari ritiri delle rispettive nazionali.

