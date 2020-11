Totti "rivede" il sole: ecco la prima prima foto durante la quarantena

ROMA - La prima foto da quando è in quarantena. Francesco Totti ha approfittato del bel tempo per riaffacciarsi in giardino e prendere un po' di sole. L'ex capitano la scorsa settimana era risultato positivo al Coronavirus e sta completando il periodo di quarantena nella sua villa al Torrino. Oggi per la prima volta dall'isolamente ha pubblicato sui social una sua foto: niente didascalia, ma solo una emoticon del sole per tranquillizzare chi era preoccupato per le sue condizioni. Totti non ha però mai perso l'ironia: la scorsa settimana aveva "invitato" Dzeko, risultato positivo, a trascorrere l'isolamento insieme a lui.

Roma, oggi gli esami a Spinazzola. Diawara e Calafiori pronti a rientrare