Gigi Proietti, il nuovo murales a Roma. Fienga: “Tra i tifosi più illustri”

ROMA - La Regione Lazio e la Roma omaggiano il grande Gigi Proietti. Questo pomeriggio è stato inaugurato via Tonale, al Tufello, un murales alto 15 metri che ritrae l'attore romano scomparso lo scorso 2 novembre. Proprio nel quartiere dove è nato e cresciuto Proietti, lo street artist Lucamaleonte (lo stesso che ha realizzato anche il murale di Totti a San Giovanni) ha voluto omaggiare il Maestro nell'ambito dell'iniziativa della fondazione Roma Cares e la Regione Lazio insieme ad Ater Roma.

Presenti all'inaugurazione di questo pomeriggio l'assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani, e il Ceo della Roma, Guido Fienga, il direttore di Ater Roma Andrea Napoletano, oltre naturalmente all'artista Lucamaleonte. "Siamo doppiamente contenti di questa iniziativa pe aver reso omaggio a uno dei nostri tifosi più illustri, un cittadino e romano - le parole di Fienga -. E siamo contenti di essere qui per rendere omaggio a uno dei quartieri più romanisti della Capitale. Ci rende felici essere qui, soprattutto quando riceviamo stimoli per realizzare questo in meno di una settimana. Proietti è una delle poche persone che tutti sentono come un proprio parente, esattamente come un rapporto simbiotico che lui ha e che questa città ha con la nostra squadra. Cerchiamo di essere sempre più vicini ai nostri tifosi anche con iniziative come queste".

