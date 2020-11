Roma, tutti negativi i nuovi tamponi. Ecco le disposizioni anti Covid a Trigoria

ROMA - Sei giocatori contagiati, la Roma stringe ancora di più il protocollo Trigoria per evitare un vero e proprio focolaio dopo le positività di Dzeko, Boera, Santon, Fazio, Pellegrini e Kumbulla. Nonostante l'ultimo ciclo di tamponi (che vengono effettuati quasi quotidianamente al centro sportivo sia per giocatori che per dipendenti) abbia dato esito negativo per tutti i giocatori, il club giallorosso ha deciso di adottare misure ancor più rigide per controllare al meglio i giocatori.

Da tre giorni i giocatori si allenano individualmente: il tecnico e lo staff seguono la squadra che si allena sì col distanziamento ma con la stessa intensità di sempre. Un po' come accadeva negli allenamenti post lockdown, quando ancora non era possibile svolgere le sedute di squadra. E come in quei mesi di crisi, i calciatori in questa settimana si cambieranno nelle rispettive camere del centro sportivo e senza intrattenersi nelle aree comuni. Chiuso lo spogliatoio e la sala pranzo, i giocatori consumano i pasti tramite cestini che vengono preparati dallo chef, con menù diversi a seconda della regime alimentare che devono seguire o delle preferenze dei piatti (Smalling è vegano). Inoltre la squaadra dovrà continuare a seguire il protocollo Asl, casa-lavoro-casa. Insomma, tutte le precauzioni per evitare nuovi contagi.

