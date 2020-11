Salta Campos alla Roma: i Friedkin cambiano strada

ROMA - Colpo di scena: quando tutto sembrava avviato, l'accordo con Luis Campos è saltato. Salvo nuovi ribaltoni dunque non sarà lui il nuovo direttore sportivo della Roma. Secondo quanto è trapelato, la proprietà del club si sarebbe stancata delle indecisioni dell'interlocutore (specialmente sui tempi del trasferimento a Trigoria) e avrebbe dunque deciso di cambiare target per il ruolo.

La gara ad eliminazione per la successione a Gianluca Petrachi quindi continua. A questo proposito, attenzione all'udienza di conciliazione del 26 novembre al tribunale del lavoro. Petrachi ha chiesto il reintegro in organico in subordine alla richiesta di risarcimento da 5 milioni successiva al licenziamento ordinato dall'ex padrone della Roma, James Pallotta.