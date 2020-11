Totti, PlayStation lo celebra con una dedica speciale

Francesco Totti è un appassionato di PlayStation e la Sony, la casa di produzione della console di videogiochi più famosa al mondo, ha deciso di inviare in anteprima (la nuova PS5 uscirà in Italia il 19 Novembre) all'ex Capitano della Roma la console. Insieme alla console una dedica davvero speciale ed emozionante: "Francesco Totti, rimani per tutti 'Il Capitano'. Il miglior realizzatore della Roma di tutti i tempi, l'ottavo Re di Roma. Questo è per te"

Totti ringrazia Sony su Instagram

L'ex Capitano giallorosso ha ringraziato tramite Instagram Sony Italia con una Stories nella quale fa vedere il pacco appena ricevuto a casa e dando risalto alla bellissima dedica scritta sopra il scatola della sua nuova PS5. Un regalo doppiamente gradito da Francesco Totti che è ancora costretto a rimanere a casa dopo aver contratto il Coronavirus.