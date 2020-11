Roma, Gould è il consulente dei Friedkin: "Trovo il miglior ds per il club"

ROMA - I Friedkin hanno un loro consulente esterno per riuscire a individuare le migliori soluzioni per far crescere la Roma. Il proprietario americano si avvale del lavoro di Charles Gould per trovare il direttore sportivo ideale per il club giallorosso.

Gould è il fondatore di Retexo, società che ha creato per unire i suoi interessi di ricerca e analisi. La sua carriera ha incluso attività di analisi e consulenza nel calcio per conto di Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcellona, Club América e Flamengo. Un lavoro per individuare le migliori risorse per i club, ma anche l'analisi dei giocatori, l'analisi tecnica e degli allenatore, oltre a un lavoro di intermediazione tra squadre e giocatori.

Attualmente Gould fa parte del comitato consultivo di Life Fuels, una società di tecnologia per la nutrizione sportiva di Reston (Virginia), focalizzata sull'industria del calcio, dell'Iterpro, un'azienda di tecnologia della scienza dello sport con sede a Londra, e Veritone società di intelligenza artificiale di Orange Contea, CA.

Gould, il consulente di Friedkin: "Così scopro il miglior direttore sportivo per il club"

Recentemente Gould ha rilaciato un'intervista al portale "off the pitch" spiegando come lavora la sua azienda. "Non credo sia esatto definirci dei “cacciatori di teste” o una società che svolge ricerche sui dirigenti. Questa è solo una parte di ciò che facciamo. Quello che vogliamo fare è assicurarci che i nostri clienti abbiano i dirigenti giusti per portare avanti le loro strategie di lavoro. Ho sempre amato il calcio. E crescendo mi sono interessato sempre di più al lato commerciale dello sport. Mi sono interessato a questo mestiere quando ho realizzato come fosse sbagliata la scelta di identificazione dei dirigenti nei vari club. Così ho scoperto che in tante squadre c’erano amministratori delegati e direttori sportivi che erano riusciti a convincere i proprietari di essere indispensabili e insostituibili. Così ho deciso di avviare la mia azienda".

Il Real Madrid aveva commissionato alla Retexo una vera e propria ricostruzione dell’organigramma dirigenziale, partendo proprio dalla direzione sportiva. Gould ha visionato il lavoro di tutti i direttori sportivi dei migliori cinque campionati europei (Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania) nei cinque anni precedenti, esaminando tutti i giocatori che erano stati acquistati per età, il costo del trasferimento, le prestazioni sportive del calciatore e la loro rivendita: "Dopo aver raccolto e analizzato tutti i dati di ricerca, abbiamo avuto un quadro abbastanza chiaro. Abbiamo potuto capire chi stava offrendo un valore al club e chi invece era solamente una spesa per la società. Dopo questo lavoro approfondito non è stato così difficile scoprire chi erano i migliori candidati per il ruolo di direttore sportivo, capo delle giovanili e capo scouting. Non basta commissionare una ricerca di un candidato, perché quello che ottieni è un elenco di nomi senza sapere però il motivo per il quale sono stati inseriti. Potrebbero essere nomi di direttori sportivi consigliati da persone di spicco nel mondo del calciomercato, ma poiché gli esperti sono pochi non vengono inseriti i direttori sportivi emergenti e c’è sempre il solito ricircolo di nomi”.

Perché non utilizzare i dati invece di approvazioni di seconda o di prima mano?

"Onestamente, non penso che le approvazioni da sole siano abbastanza valide. Devi conoscere tutti i potenziali candidati e l'unico modo per accedere a tale conoscenza è attraverso i dati. Se stai analizzando i giocatori, come puoi analizzarli correttamente se non stai guardando la principale fonte di informazione? In altre parole, come puoi analizzarli se non stai guardando in che modo stanno performando i giocatori quando giocano le partite? Penso che sia necessario avere la stessa mentalità quando si cercano candidati, sia per il lato commerciale che per quello tecnico di un club. Se non analizzi tutte le informazioni disponibili, non stai facendo il tuo lavoro correttamente".

"Un esempio potrebbe essere un club che cerca un direttore sportivo con una profonda conoscenza del mercato francese ma che abbia anche esperienza con promettenti giocatori di Croazia, Serbia e Bosnia. Poiché abbiamo questo approccio basato sui dati, possiamo facilmente trovare un numero di candidati con comprovata esperienza in questi mercati. Quindi, come cliente, ti sentiresti al sicuro e fiducioso perché quando sarà il momento di parlare con questi candidati, sapresti esattamente quali sono i loro meriti e le loro carenze. Una tale conoscenza renderebbe molto più facile per te prendere la decisione giusta su chi dovrebbe ottenere il lavoro. Quindi, siamo onesti: sanno molto bene che un eccellente candidato di marketing potrebbe aumentare le loro vendite e sarebbe un ottimo acquisto, ma sono anche perfettamente consapevoli che una nuova ala destra potrebbe essere venduta per 10-15 milioni di sterline in più di quanto hanno pagato per lui, quindi spesso il loro obiettivo - e denaro - è riservato a questo tipo di reclutamento".

Secondo Gould, un'altra grande differenza tra Retexo Intelligence e le società di ricerca esecutiva è dove inizia il suo lavoro nel processo di assunzione del cliente. "Una ricerca è la conclusione di un processo strategico. E per come la vedo io, il problema con la maggior parte delle società di ricerca è il fatto che arrivino alla conclusione. Quello che facciamo è aiutare i gruppi di proprietari o i team di gestione a controllare il processo strategico. Se non lo hai fatto, esegui semplicemente una transazione. Potrebbe essere analizzare i dirigenti sportivi con un profondo rapporto con il calcio in Sud America. Alcuni candidati hanno una straordinaria esperienza nella ricerca, nel reclutamento e nello sviluppo di giocatori dall'Uruguay, e questa capacità ha aiutato alcuni club a generare importanti profitti anno dopo anno. Anche i club della Premier League potrebbero farlo, ma dovrebbero fare alcune cose in modo leggermente diverso, ma possiamo mostrare loro i fatti concreti e rivelare le persone dietro ad alcuni trasferimenti costantemente sorprendenti. Ad essere sinceri, si sente spesso parlare di club che chiedono un candidato robusto per lavorare con gli sponsor o nel marketing, ma alla fine si ha la sensazione che siano dieci volte più preoccupato per quello che sta succedendo in campo. Quindi, siamo onesti: sanno molto bene che un eccellente candidato di marketing potrebbe aumentare le loro vendite e sarebbe un ottimo acquisto, ma sono anche perfettamente consapevoli che una nuova ala destra potrebbe essere venduta per 10-15 milioni di sterline in più di quanto loro pagato per lui, così spesso la loro attenzione - e il denaro - è riservato a questo tipo di assunzioni. Molte persone vogliono lavorare nello sport, quindi è sempre stato il caso di far lavorare brave persone senza pagare il prezzo di mercato, tale è l'appetito per questo settore. Ma non incolpo i direttori e i proprietari per essersi concentrati sul lato sportivo del gioco perché il ritorno sull'investimento può essere enorme, dice." Inoltre, "aggiunge Gould," le persone devono rendersi conto che spesso potrebbe essere una buona idea costruire una squadra forte, che ottenga risultati in campo, e poi, in base a ciò, assumi eccellenti addetti al marketing e alle vendite che possono raccontare storie stimolanti che commercializzano i risultati sul campo".