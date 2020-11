Casa Totti si allarga: l'annuncio arriva sui social

Melory Blasi è in dolce attesa, la sorella piccola di Ilary Blasi (l'unica delle tre sorelle ancora senza figli) lo ha annunciato sulla sua pagina Instagram con un post in cui il marito Tiziano Panini bacia amorevolmente la pancia della futura mamma. Nel commento della foto un semplice "3", i mesi di gestazione.

A differenza di sua sorella maggiore Ilary, Melory non appartiene al mondo dello spettacolo; fa l' ortottista e assistente di oftalmogia a Roma ma come la sorella ama condividere sui social i momenti della sua vita (dove ha circa 27 mila follower)

La gravidanza della sorella di Ilary Blasi

Melory, come si evince dalla foto postata, è quindi al terzo mese di gravidanza e a breve metterà alla luce un nuovo cuginetto per i figli di Ilary e Francesco Totti (Cristian, Chanel e Isabel) e i figli di Silvia (Stella e Nicole). La sorella minore di Ilary è sempre stata una zia molto affettuosa con i suoi 5 nipotini, ora dovrà prepararsi per il ruolo di mamma: con il lieto evento previsto per il 2021. Tante novità quindi per il 2021 per Ialry, diventerà per la terza volta zia e con buone probabilità condurrà il programma televisivo "L'isola dei famosi".