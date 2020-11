Roma, l'agente di Borja Mayoral svela il retroscena sul Napoli: "Lo voleva"

ROMA - Borja Mayoral sta cominciando a prendere confidenza con il gruppo giallorosso, dopo qualche difficoltà iniziale dovuta alle tattiche di Fonseca l'attaccante spagnolo sta finalmente trovando sintonia con la squadra e, soprattutto i gol. Domenica contro il Parma è arrivato il suo primo in Serie A dopo la doppietta in Europa League contro il Cluj, il giocatore è in crescita e Fonseca si gode la sua nuova risorsa in attacco. Il suo agente Alejandro Camano, che insieme a Davide Lippi ha curato il suo arrivo in giallorosso, ha parlato del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli: “Giuntoli vede il calcio benissimo, parlammo della possibilità di portare a Napoli sia Hakimi che Mayoral. Erano giovani del Real Madrid che il direttore del Napoli teneva già sott’occhio. La Roma è una grande squadra ed una realtà importante del calcio italiano. Mayoral è stato conquistato dal progetto giallorosso e crediamo che sia una grande opportunità. Per lui un prestito di due anni”.

Fonseca, il rinnovo è pronto: ecco cosa aspetta la Roma