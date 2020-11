Roma, Fonseca: "Difesa a 4 una possibilità. Dzeko-Napoli? Vediamo"

ROMA - La Roma si prepara alla trasferta di Europa League contro il Cluj con l'emergenza totale in difesa. Contro la squadra di Petrascu avrà a disposizione solamente Juan Jesus, con Cristante pronto a scalare nel reparto arretrato per un'inedita coppia di centrali difensivi. Alla vigilia del match il tecnico Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di Sky per presentare il match.

La Roma vuole provare a vincere e a divertire anche in Europa. E’ questa la missione?

Sì principalmente vincere, è una partita importante per noi ed è importante fare 3 punti. Non pensiamo pensare alla gara in casa, dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile: loro sono un avversario difficile, soprattutto in casa loro, ma noi vogliamo i 3 punti. Roma, Fazio è tornato negativo. Obiettivo Napoli