Cluj-Roma, Fonseca: "Sacrificio e carattere, soddisfatto. Ora il Napoli"

ROMA - Undicesimo risultato utile consecutivo, quinta vittoria consecutiva e discorso qualificazione archiviato. La Roma di Paulo Fonseca vince anche in Romania, battendo il Cluj 2 a 0 grazie all'autogol di Debeljuh e al rigore realizzato da Veretout. La squadra di Paulo Fonseca conferma il primo posto nel girone di Europa League a più tre sullo Young Boys, ipotecando il passaggio alla fase finale del torneo. Al termine del match il tecnico portoghese è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Mi dispiace molto per la socmprasa di Maradona, è stato un giorno molto triste per chi ama il calcio - le sue parole a Sky -. Io sono cresciuto vedendolo giocare, è stato un grande idolo per tutti".