Roma, tifosi furiosi: "Perché fischiare quel fuorigioco a Mkhitaryan?"

ROMA - Tifosi della Roma furiosi per una decisione della terna arbitrale su Mkhitaryan. Nei primi minuti del match infatti il trequartista armeno è stato fermato in partenza per un fuorigioco sospetto, ma in un'azione potenzialmente pericolosa. Mkhitaryan era stato lanciato a rete da un passaggio illuminante in profondità di Veretout. Un’azione fermata sul nascere dal guardalinee per sospetto fuorigioco del giallorosso, partito in linea con i difensori avversari. Sui social è immediatamente scoppiata la polemica dei tifosi che si aspettavano di vedere terminare l'azione prima di alzare la bandierina, come è accaduto nel corso del primo tempo anche su una situazione del Napoli. Immagini del frame postate sui social, tantissimi commenti dei romanisti hanno acceso il dibattito sull'errore dell'arbitro e del guardalinee.