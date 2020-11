Fonseca: "Niente scuse, il Napoli ha meritato. Roma senza coraggio"

ROMA - La Roma sbatte contro il muro del Napoli nel match dedicato a Diego Armando Maradona . Al San Paolo i giallorossi perdono 4 a 0 senza mai entrare in partita e subendo gli infortuni di Mancini e Veretout . Al termine del match il tecnico Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Poco coraggio e poca determinazione. Il Napoli ha meritato, noi non abbiamo fatto niente per trovare il risultato", ha dichiarato a Sky.

"Prima di questa partita non eravamo i migliori del mondo e dopo questa partita non siamo i peggiori. Tutte le partite sono dei test, non solo quelle contro le grandi. Oggi non abbiamo fatto una buona partita, non abbiamo avuto coraggio. Dobbiamo correggere ciò che non abbiamo fatto bene".

Troppi giocatori fuori condizione?

"Non voglio trovare scuse. Non abbiamo giocato bene, non siamo stati aggressivi e non abbiamo chiuso gli spazi tra le linee e il Napoli ha avuto vita semplice. Abbiamo cominciato bene ma poi non abbiamo dato continuità. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo fatto degli errori difensivi che hanno dato fiducia agli azzurri. Abbiamo sempre avuto difficoltà in difesa, perdendo troppi palloni".

È stato un problema di assenze in difesa?

"Il corridoio di destra è stato un problema. Non siamo stati aggressivi, la linea dei cinque difensori è rimasta tropp piatta e non usciva bene".

Si sentiva l'aria particolare per il ricordo di Maradona?

"Per tutti quelli che amano il calcio è sicuramente un giorno diverso, ma quando comincia la partita si pensa solo al campo. Il ricordo di Maradona non ha influenzato la partita".