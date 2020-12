Roma, un turno di squalifica per Fonseca e Pedro

ROMA - Il Giudice Sportivo si è pronunciato: un turno di squalifica e 10 mila euro di multa per Fonseca dopo il rosso rimediato all'intervallo di Roma-Sassuolo. Sanzione che il tecnico riceve "per essersi avvicinato al direttore di gara a fine primo tempo con fare aggressivo e aver proferito parole irrispettose" si legge nel comunicato. Fonseca non sarà in panchina a Bologna-Roma.