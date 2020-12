La Roma in partenza per Sofia: c'è Smalling, assenti sette big!

ROMA - La Roma si prepara alla sua ultima partita del girone di Europa League. Questo pomeriggio alle 15 la squadra di Paulo Fonseca ha preso un volo charter da Fiumicino per raggiungere la Bulgaria dove domani a Sofia affronterà il Cska per chiudere al meglio un grande girone. Passaggio ai sedicesimi ipotecato con due turni d’anticipo, primo posto conquistato la scorsa settimana contro lo Young Boys, quindi maggiore tranquillità domani sera: col Cska ci sarà spazio per quei giocatori che hanno bisogno di minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo partita.