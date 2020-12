Roma, la favola di Boer, Bamba e Milanese: ecco chi sono i Primavera titolari col Cska

ROMA - Nonostante il risultato, tre ragazzi di diciotto anni non dimenticheranno mai il Vasil Levski National Stadion. Tommaso Milanese , Pietro Boer e Mory Bamba ieri sera hanno giocato in Bulgaria la loro prima partita da titolari tra i professionisti. I tre giovani della Roma Primavera sono scesi in campo nell’ultima gara del girone di Europa League contro il Cska Sofia: la loro prima partita da titolari (Milanese aveva già esordito in giallorosso), un’emozione indimenticabile che i ragazzi di 18 anni non sono riusciti a nascondere. E quello sceso in campo ieri è secondo undici più giovane per la Roma nelle gare di Coppa Uefa/Europa League, con un’età media di 24 anni e 318 giorni.

Roma, ecco chi è Pietro Boer

Pietro Boer poco più di un anno fa era in campo con la Roma Under 17 nella finale scudetto persa contro l’Inter. Migliore in campo dei giallorossi, e investitura importante del tecnico Piccareta: “Pietro è un portiere di grande avvenire. Ha già dimostrato di avere caratteristiche importanti ma questa sera si è davvero superato tenendoci in partita. Da quando è arrivato è cresciuto in maniera esponenziale”. Un anno dopo eccolo titolare con la Roma in una partita di Europa League. Ha incassato tre gol, è vero, ma con davvero poche colpe.

Boer, nato a Mestre il 12 maggio 2002, è arrivato a Roma nel 2018 dal Venezia. Il club giallorosso hanno deciso di prenderlo dopo averlo visto giocare da avversario in un’amichevole terminata 2 a 2. Da lì la svolta: “Quella partita mi ha cambiato la vita”, ha ammesso il portiere. In questa stagione ha disputato cinque partite con la Primavera, una l’ha saltata per volare a Genova con la prima squadra (era infortunato Mirante) ma è stato costretto a tornare a Roma per la positività al Covid. Per Savorani, il preparatore dei portieri, è un ragazzo dal sicuro avvenire, tanto che il club (se non dovesse riprendere il campionato Primavera) sta pensando di mandarlo in prestito in Serie B o all’estero per farlo crescere e permettergli di giocare qualche gara.

