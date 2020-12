Rigore al Sassuolo, tifosi della Roma infuriati: "E' lo stesso fallo di mano"

ROMA - Tifosi della Roma furiosi , è bufera sui social per il calcio di rigore assegnato nell'anticipo della giornata di Serie A tra Sassuolo e Benevento . Domenica scorsa la Roma aveva protestato a lungo per un calcio di rigore non fischiato da Maresca nella gara contro gli emiliani terminata 0-0: cross in area di Spinazzola, mano di Ayhan ma nessun intervento dell'arbitro e del Var.

Roma, Veretout e Pellegrini in gruppo. Ansia Mirante, out Mancini

Proteste dei giocatori, dello stesso Fonseca ma anche dei tifosi che sui social hanno sfogato la rabbia per un penalty che avrebbe cambiato le sorti del match. La rabbia si è rifatta viva questa sera per un calcio di rigore assegnato contro il Benevento: incursione esterna di Maxime Lopez in area, pallone toccato di mano da Tuia e calcio di rigore assegnato al Sassuolo, realizzato da Berardi. I dubbi di Maresca e Guida (lasciati fermi in questa giornata di campionato) non hanno assalito invece il fischietto Sozza che ha immediatamente concesso il rigore ai neroverdi.

Bologna-Roma, Mirante e Pau Lopez vogliono giocare a tutti i costi. Ecco il motivo

Da qui le proteste dei tifosi giallorossi: "Questo calcio di rigore è identico a quello non fichiato alla Roma, Aia è una vergogna!". E ancora: "Guarda caso adesso i colpi di mano tornano a essere sanzionati, molto molto strano", un altro commento sui social. "Al Sassuolo hanno appena dato un rigore identico a quello negato alla Roma domenica contro di loro, basta ve prego ponete fine alle mie sofferenze". C'è chi poi dopo questo rigore invoca la voce della dirigenza giallorossa: "Roma, adesso devi farti sentire! Due pesi e due misure, non è possibile che il regolamento sia cambiato a distanza di una settimana. Non è giusto, qui ci giochiamo posti importanti in classifica!".

Roma, la favola di Boer, Bamba e Milanese: ecco chi sono i Primavera titolari col Cska

Nel secondo tempo di Sassuolo-Benevento un altro caso ha fatto infuriare i tifosi della Roma. Perché sempre nel match di domenica scorsa aveva fatto molto discutere la mancata espulsione di Obiang per il pestone a Lorenzo Pellegrini (Guida al Var non era intervenuto), costretto a saltare la gara di Europa League contro il Cska Sofia. Questa sera Haraslin ha commesso lo stesso fallo ai danni di Letizia: Sozza ha prima mostrato il giallo al giocatore del Sassuolo poi, richiamato dal Var Pairetto, ha deciso di espellere lo slovacco.