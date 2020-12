Roma, Zaniolo lascia l'attico di Totti: si trasferisce in un'altra casa

ROMA - "La visita di controllo è andata bene". Nicolò Zaniolo quest'oggi è volato in Austria per il controllo del ginocchio dal professor Fink, il chirurgo che lo ha operato lo scorso 7 settembre. Visita andata perfettamente, preso il ragazzo potrà tornaare (gradualmente) a correre. Intanto il talento della Roma ha deciso di cambiare casa, lasciando l'appartamento preso in affitto da Totti ma restando in zona Eur. La famiglia Zaniolo resterà al Torrino, la casa è invece diversa: leggermente più piccola rispetto a quella di prima, ma l'attico in cui tra l'altro ha vissuto anche Taddei ha un valore di oltre un milione di euro con un grande terrazzo che affaccia sulla torre EuroSky dove Totti ha i suoi uffici da procuratore. Più spazio per la zona palestra, più camere da letto: in sostanza un attico funzionale per il lavoro del ragazzo e per le "incursioni" di amici e parenti che vengono a visitare Nicolò da La Spezia.