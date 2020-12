Zaniolo, l’ex fidanzata Sara è incinta: “Ora sapete, ma adesso voglio privacy”

Tutte le notizie sulla Roma

Nuovi dettagli però sono emersi oggi, con l'ex fidanzata infatti incinta. La loro relazione si trascinava ormai da qualche tempo, poi Sara ha scoperto di essere incinta e lo ha annunciato all'allora fidanzato: Zaniolo però non si sentiva pronto per un impegno così importante, ma la Scaperrotta ha comunque deciso di proseguire la gravidanza. Scelta rispettata dal talento della Roma: "Ma voglio chiudere il capitolo sulla mia vita privata - ha scritto il ragazzo sui social -. Da oggi in poi se verrà fuori di nuovo il mio nome per questioni private e personali agirò per vie legali. Non vedo l'ora di tornare in campo". La rivelazione arriva qualche ora dopo l'annuncio del ragazzo sulla nuova frequentazione: “Ma io non ho lasciato nessuna per nessuna, ho la testa sulle spalle“, ha voluto sottolineare Zaniolo ieri sera, sempre con un post.

Tensione Zaniolo-Fedez, collaborazione a rischio

Oltre alla vicenda privata, sembrerebbe essere a rischio anche la collaborazione tra Zaniolo e Fedez. Il numero 22 giallorosso lo scorso luglio aveva deciso di affidare la sua immagine alla società in cui collabora il famoso cantante, ma tra i due sembrerebbero esserci delle tensioni proprio riguardo ad alcune situazioni lavorative. Zaniolo e Fedez adesso hanno smesso di seguirsi sui social, come se la collaborazione fosse terminata. Una pausa di riflessione? Potrebbe essere, ma al momento l'attaccante giallorosso è più concentrato al recupero che alle altre sue questioni personali e lavorative.

