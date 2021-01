Roma, Tiago Pinto di nuovo positivo. Tamponi per la squadra e Fonseca

ROMA - Shock in casa Roma, Tiago Pinto è tornato positivo al Coronavirus. Il nuovo general manager era sbarcato ieri all'aeroporto di Fiumicino (ma il tampone effettuato a Lisbona era negativo) per cominciare la nuova avventura nel club giallorosso, ma è già stato costretto a fermarsi e quindi a restare per il momento in isolamento. Il dirigente questa mattina è stato sottoposto a un doppio tampone, prima rapido e poi molecolare: al primo era risultato negativo, al secondo invece positivo anche se con una carica virale molto bassa. Domani effettuerà un nuovo test per escludere un falso positivo. Il dirigente portoghese era risultato già positivo lo scorso 22 dicembre, quando lo aveva annunciato il Benfica e lui era stato costretto a saltare le ultime gare dell'ormai ex club.